Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

 


Esta noche.

El responsable de un carrito de comidas de la ruta 7 puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo esta noche.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió mientras no había nadie en el lugar.

Le sustrajeron un grupo electrógeno y una freidora entre otras pertenencias. El grupo electrógeno fue encontrado en las inmediaciones.

Ocurrió en el kilómetro 212, entre la calle San Juan y el paso a nivel del Parque Industrial.

En esta zona hay varios carritos con los que los vecinos se ganan la vida vendiendo comida y otras mercaderías al paso.


