Robo a la vera de la ruta 7 en Chacabuco

Esta noche.
El responsable de un carrito de comidas de la ruta 7 puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió mientras no había nadie en el lugar.
Le sustrajeron un grupo electrógeno y una freidora entre otras pertenencias. El grupo electrógeno fue encontrado en las inmediaciones.
Ocurrió en el kilómetro 212, entre la calle San Juan y el paso a nivel del Parque Industrial.
En esta zona hay varios carritos con los que los vecinos se ganan la vida vendiendo comida y otras mercaderías al paso.
