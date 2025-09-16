Mix de Chacabuco: Reconocimiento para un jinete - Vino Cabezas - Actividades por la Primavera

Breves.
Jinete. El intendente municipal, Darío Golía, recibió esta mañana en su despacho a Francisco Magdalena, el joven chacabuquense de 14 años que se consagró campeón mundial en la disciplina de obstáculos en caballo.
La competencia se disputó en México, organizada por la NBHA (National Barrel Horse Association), y tuvo lugar en el Rodeo Zuazua Arena, con la participación de diez países: Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Guatemala, Uruguay, Alemania, Paraguay, Panamá, México y Argentina.
Francisco representó a nuestro país junto a Cipriano Gerosa Calvo, de Chascomús, logrando ambos el primer puesto para Argentina. El podio mundial quedó conformado por: 1° Argentina, 2° Paraguay y 3° Uruguay.
Golía entregó un reconocimiento al joven jinete por su esfuerzo, talento y por llevar el nombre de Chacabuco a lo más alto en el mundo.
Cabezas. Gonzalo Cabezas, senador provincial electo, visitó en las últimas horas a sus compañeros en Chacabuco de la Libertad Avanza.
PrimavEAC. La Escuela de Actividades Culturales (EAC) y la Municipalidad de Chacabuco invitan a la comunidad a participar de una variada agenda cultural para celebrar la llegada de la primavera los días viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre.
Viernes 19 – Cine en la EAC
A las 20:00 horas, en la sala de la EAC, se proyectará “El Documental del 10”, una obra que recorre la vida y la influencia de Diego Armando Maradona, contada a través del testimonio de reconocidos referentes de la música, la poesía y la literatura nacional.
Dirigida por Lucas Costa y producida por Damián Originario, la película fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Con la participación de más de 40 artistas, la obra muestra cómo la figura de Diego inspiró creaciones y marcó profundamente la vida de quienes lo homenajearon.
La entrada es gratuita, a cambio de un alimento no perecedero destinado al merendero Juntos a la Par del barrio San Cayetano.
Sábado 20 – PrimavEAC frente al Palacio Municipal
El sábado 20 de septiembre, desde las 13:00 horas, frente al Palacio Municipal, la Escuela de Actividades Culturales y la Municipalidad de Chacabuco invitan a disfrutar de PrimavEAC, una jornada especial para toda la familia con la llegada del Planetario Móvil 360°.
La propuesta contará además con actividades gratuitas que combinan aprendizaje, juegos, talleres y meriendas, acercando la ciencia y la diversión a grandes y chicos.
Entre las experiencias destacadas se encuentran: Aventura Submarina, El Universo y Dinosaurios
Una oportunidad única para vivir la primavera de manera diferente, aprendiendo y compartiendo en comunidad.
El planetario y las actividades son gratuitas y para toda la familia.
En caso de lluvia, el evento se realizará en el Club 9 de Julio.
