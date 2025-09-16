martes, 16 de septiembre de 2025

Accidente en la ciudad de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se registró otro accidente en la ciudad de Chacabuco. 



Participaron una moto y una bicicleta. 

Se pidió asistencia de personal del hospital para las personas involucradas. 

Ocurrió en la intersección de Mitre y Viamonte.

Finalmente, una persona mayor de edad fue trasladada en ambulancia al Hospifal.

