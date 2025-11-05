miércoles, 5 de noviembre de 2025

Incidente en una estación de servicio de Chacabuco

 


Esta mañana.

Una mujer es buscada luego de una situación que se registró esta mañana en una estación de servicio de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Mini fletes Elias Chacabuco
Minifletes Elias

Cargó combustible en un vehículo y entregó una tarjeta de crédito para pagar. Luego se marchó.

En la estación de servicio no pudieron cobrar.

Se llamó a la Policía.

Ocurrió en Solís y Balcarce.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Piden limpieza a responsables de un predio privado de Chacabuco

- Beneficio impositivo para productores rurales de Chacabuco y la zona

- Necrológicas I

- Policiales de Chacabuco:

-Profesor suspendido

- Inquietud por un joven

- Motos y licencias retenidas en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Golía firmó dos contratos de obra e hizo un anuncio para Chacabuco

- "En nuestro barrio hay falta de mantenimiento"

- Mix de Chacabuco:

- Medio ambiente en un barrio

- Tik Tok contra el grooming

- Invitan a pintar un mural 

Aspirantes de Policía de la región vinieron a Chacabuco

- Video: se llevaron los materiales de la vereda de Chacabuco 

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco 

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Necrológicas I

- Bomberos: Vuelco en la ruta 7

- Hallazgo en una vivienda deshabitada de Chacabuco

- Secuestraron más motos en Chacabuco



on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)