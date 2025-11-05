Incidente en una estación de servicio de Chacabuco

Esta mañana.
Una mujer es buscada luego de una situación que se registró esta mañana en una estación de servicio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Cargó combustible en un vehículo y entregó una tarjeta de crédito para pagar. Luego se marchó.
En la estación de servicio no pudieron cobrar.
Se llamó a la Policía.
Ocurrió en Solís y Balcarce.
