Golía firmó dos contratos de obra e hizo un anuncio para Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde el intendente Rubén Darío Golía en representación de la municipalidad firmó dos contratos con la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada y realizó un anuncio para la ciudad.
El primer contrato tiene que ver con la instalación de luces LED en 30 cuadras de la ciudad.
El segundo convenio tiene por objetivo continuar con el recambio de luminarias en los accesos a la ciudad. Específicamente este documento está referido al acceso Elguea - Román.
Por último se anunció la continuación de la pavimentación de la calle Doctor Fernández de manera que se constituya en un aliviador para el tránsito vehicular entre la avenida Saavedra y el acceso Elguea - Román. Para esto hay que hacer una modificación en los desagües pluviales de unos pasajes que se cruzan con la calle mencionada.
Golia también adelantó que se ha presentado ante el gobierno provincial la pavimentación de las calles Domínguez y Castelli para que se transformen en otro aliviador.
El acto de firma se llevó a cabo en el despacho del intendente del Palacio Municipal y contó con la presencia de autoridades de la cooperativa.
