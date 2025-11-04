Más datos sobre el accidente bajo la lluvia en la ruta 7

Esta mañana.
La sirena de bomberos fue motivada por un accidente en la ruta 7.
Se trató del vuelco de una camioneta RAM a la altura del kilómetro 210.
Una persona quedó atrapada en la cabina y fue rescatada por los bomberos.
Se llamaría Walter Oreste Rey de 56 años. Fue trasladado al Hospital de Chacabuco en ambulancia.
Sucedió en medio de una mañana marcada por la lluvia.
La Policía también participó en el operativo en torno al accidente.
