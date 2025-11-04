Video: se llevaron los materiales de la vereda de Chacabuco

Cámara de seguridad.
Un vecino compartió con Chacabuquero un video que muestra la velocidad con la que dos mujeres cargaron el pórfido que estaba en la vereda de la ciudad de Chacabuco.
La situación se dio el 23 de octubre de 2025 por la madrugada pero recién ahora se dio a conocer el video de la cámara de seguridad.
El dueño del pórfido no sabía lo que había ocurrido.
Se aceleró el video porque era muy extenso.
