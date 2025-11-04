Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

Para tener en cuenta.
El registro de lluvias de los bomberos voluntarios marcó que esta mañana cayeron en Chacabuco 26 milímetros.
La medición fue realizada a las 9.00 cuando paró la lluvia.
En lo que respecta al tiempo, está pronosticada probabilidad de tormentas hasta la tarde.
|Daños en Urdapilleta, partido de Bolívar
Un lector de Chacabuquero comentó que en Urdapilleta, partido de Bolívar, la tormenta había causado variados daños como la voladura de 40 techos.
