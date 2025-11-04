Hallazgo en una vivienda deshabitada de Chacabuco

Con ayuda de una vecina.
Esta tarde se registró un hallazgo en una vivienda desocupada que se encuentra en la zona céntrica de Chacabuco.
Con apoyo de una vecina, la Policía dio con una persona mayor de edad de sexo masculino que desde hace unos días residía en la mencionada casa de manera furtiva.
Si bien se habían registrado llamados de vecinos a la policía para dar cuenta de esta situación, el sujeto no había podido ser ubicado.
Esta tarde la situación fue distinta porque una vecina cuya propiedad linda con la casa, llamó a los agentes y facilitó el acceso al lugar tras mostrar que el masculino allí estaba.
Al parecer, el morador tenía un pendiente una evaluación en el sector de Salud Mental local. Es por esto que la Policía lo trasladó al Hospital
Ocurrió en Reconquista entre Maipú y Urquiza.
