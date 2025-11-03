Finde: Fiestas en Mom, Junín y una queja en Chacabuco

Agenda.
Este fin de semana están programadas fiestas en Coronel Mom y en Agustín Roca.
Volver a Chacabuquero.
Además, un vecino se quejó de lo ocurrido en un festival realizado en Chacabuco.
Pollo. El Sábado 8 a las 21.00 y domingo 9, desde las 10:00, en Coronel Mom, parido de Alberti, se llevará a cabo la Fiesta del Pollo.
El sábado habrá fogón de vigilia, con la actuación de Ezequiel Castillo, Daniel Arias y broche de oro con Fernando y Gisella.
El domingo habrá desfile, presentación de Natalia Lamas, Hermanados, talleres de folclore para adultos e infantes, espectáculos de David y Érica; ballet Cahuin Cumpá de Chacabuco, y cierre con Anita Leiva y su banda.
Entrada gratuita. Degustación de platos con pollo. Organiza la Municipalidad de Alberti, la delegación Coronel Mom, el Círculo Criollo El Resero, e instituciones locales.
Fiambre casero. El sábado 8 y domingo 9, de 10.00 a 18.00, en Agustín Roca se desarrollará la Fiesta del Fiambre Casero.
Habrá emprendimientos, carpa de productores de fiambres, un desfile de agrupaciones tradicionalistas y de instituciones locales, juegos de riendas y espectáculos musicales.
El sábado se presenta Commanche.
Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Agustín Roca y la Municipalidad de Junín.
Queja. Un vecino se comunicó con CHacabuquero para quejarse porque en un festival realizado en la noche del domingo en el anfiteatro de la plaza General Paz no había baños químicos.
