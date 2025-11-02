Un demorado en Chacabuco

A la Comisaría.
Un vecino fue demorado por la Policía en la tarde de este sábado.
Volver a Chacabuquero.
El sujeto fue trasladado en calidad de aprehendido a la Comisaría por el grupo conocido como "servicio de calle" que se encarga de investigar sumarios iniciados por denuncias en la sede policial.
El sujeto,mayor de edad, fue sometido a un precario médico en el Hospital municipal.
No trascendieron los motivos por los cuales se decidió demorar al vecino.
