domingo, 2 de noviembre de 2025

Un demorado en Chacabuco

 


A la Comisaría.

Un vecino fue demorado por la Policía en la tarde de este sábado.



Volver a Chacabuquero.

La nueva granja pollos
La Nueva Granja - Garay 247

El sujeto fue trasladado en calidad de aprehendido a la Comisaría por el grupo conocido como "servicio de calle" que se encarga de investigar sumarios iniciados por denuncias en la sede policial.

Muebles Simone Chacabuco
Muebles Simone
2352488924

El sujeto,mayor de edad, fue sometido a un precario médico en el Hospital municipal.

No trascendieron los motivos por los cuales se decidió demorar al vecino.

Tarjeta Fértil finanzas
Tarjeta Fértil

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Retuvieron motos y licencias en dos puntos de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Motociclista accidentado en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas III

- Alerta Meteorológica en comienzo del mes para Chacabuco y la zona

- Mix de Chacabuco:

- Incendio real

- Reunión religiosa

- Inauguran un Museo 

- Necrológicas 

- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con problemas de salud

- Necrológicas I

- Cortes programados de energía en Chacabuco

- Hubo operativo en este lugar problemático de Chacabuco

- Queja de vecino de Chacabuco: "Es un quilombo insufrible"

- Secuestraron un auto, motos y licencias en Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)