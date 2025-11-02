domingo, 2 de noviembre de 2025

Recorrida por la Fiesta del Juguete Artesanal en Rawson


Comunicado.

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco, Tomás Domínguez, participó de la Fiesta del Juguete Artesanal, organizada por la Desfábrica de Juguetes junto a la Delegación Municipal de Rawson.



El evento, realizado en el Club Atlético Sarmiento, convocó a familias, instituciones y vecinos en una jornada de juegos, creatividad y producción local.

“Quiero felicitar al intendente Darío Golía, al delegado Gustavo Millán y a todo el equipo de la Desfábrica de Juguetes por esta iniciativa tan valiosa. Es una alegría ver cómo Rawson vuelve a ser un punto de encuentro para la comunidad, con actividades que promueven la integración, la cultura y el trabajo artesanal”, expresó Domínguez durante la actividad.

El presidente del HCD destacó además el valor educativo, ambiental y social del juguete artesanal, remarcando que “cada juguete hecho a mano lleva detrás una historia de dedicación, creatividad y respeto por el entorno. Son juguetes que invitan a imaginar, compartir, construir vínculos y valorar el trabajo local.”

En ese sentido, Domínguez subrayó que este tipo de propuestas “no sólo promueven la economía creativa y el cuidado del medio ambiente, sino que también reivindican el derecho de los niños y niñas a tener espacios de recreación, juego y felicidad en comunidad.”

La jornada contó con una amplia participación de familias y artesanos, y reafirmó el compromiso del gobierno municipal con la promoción de actividades que fortalecen la identidad, la solidaridad y la vida en comunidad en todas las localidades del distrito.



