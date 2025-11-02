Recorrida por la Fiesta del Juguete Artesanal en Rawson

Comunicado.
El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco, Tomás Domínguez, participó de la Fiesta del Juguete Artesanal, organizada por la Desfábrica de Juguetes junto a la Delegación Municipal de Rawson.
Volver a Chacabuquero.
El evento, realizado en el Club Atlético Sarmiento, convocó a familias, instituciones y vecinos en una jornada de juegos, creatividad y producción local.
“Quiero felicitar al intendente Darío Golía, al delegado Gustavo Millán y a todo el equipo de la Desfábrica de Juguetes por esta iniciativa tan valiosa. Es una alegría ver cómo Rawson vuelve a ser un punto de encuentro para la comunidad, con actividades que promueven la integración, la cultura y el trabajo artesanal”, expresó Domínguez durante la actividad.
El presidente del HCD destacó además el valor educativo, ambiental y social del juguete artesanal, remarcando que “cada juguete hecho a mano lleva detrás una historia de dedicación, creatividad y respeto por el entorno. Son juguetes que invitan a imaginar, compartir, construir vínculos y valorar el trabajo local.”
En ese sentido, Domínguez subrayó que este tipo de propuestas “no sólo promueven la economía creativa y el cuidado del medio ambiente, sino que también reivindican el derecho de los niños y niñas a tener espacios de recreación, juego y felicidad en comunidad.”
La jornada contó con una amplia participación de familias y artesanos, y reafirmó el compromiso del gobierno municipal con la promoción de actividades que fortalecen la identidad, la solidaridad y la vida en comunidad en todas las localidades del distrito.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Participaron muchos vecinos en la misa en el cementerio de Chacabuco
- Incidentes por un robo en un sector de Chacabuco
- Secuestraron motos y licencias por causar disturbios en Chacabuco
- Cuenta DNI: la fecha del descuento en carnicerías y otros beneficios para Chacabuco y la zona
- Choque en el centro de Chacabuco
- Retuvieron motos y licencias en dos puntos de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Motociclista accidentado en un barrio de Chacabuco
- Alerta Meteorológica en comienzo del mes para Chacabuco y la zona
- Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con problemas de salud
- Cortes programados de energía en Chacabuco
- Hubo operativo en este lugar problemático de Chacabuco
- Queja de vecino de Chacabuco: "Es un quilombo insufrible"
No hay comentarios:
Publicar un comentario