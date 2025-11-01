Piden ayuda para un vecino de Chacabuco con problemas de salud

Solidaridad.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para informar que está vendiendo una rifa a beneficio de su esposo, quien atraviesa un problema de salud.
El vecino se llama Leandro Abeleyra. Debe someterse a una operación para reparar una lesión en el paladar producida por una enfermedad.
Además, está sobrellevando un coágulo en uno de los pulmones.
Tiene 49 años.
La familia está vendiendo una rifa que tiene por premio una freidora de aire. Cada número cuesta 3.000 pesos.
Quien quiera colaborar que se comunique con el 2352522197.
