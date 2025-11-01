Mix de Chacabuco: Incendio real - Reunión religiosa - Inauguran un Museo

Breves.
Incendio. Los bomberos voluntarios combatieron esta tarde un incendio de pastos en la calle Almafuerte, cerca de la ruta 7.
Volver a Chacabuquero.
No fue un simulacro como el que llevaron a cabo horas antes en una planta de silos.
Religioso. Los Pastores de Chacabuco Celebraron anoche el día de las Iglesias Evangelica.
En la foto que encabeza estas notas se puede ver parte de la celebración.
Museo. Finalmente, el 15 de noviembre a las 16.00 se inaugurará el Museo de Los Ángeles.
Estará presente el Regimiento Histórico de Infantería de Linea "General Ángel Pacheco"
