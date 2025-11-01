Alerta Meteorológica en comienzo del mes para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
Se ha emitido una alerta meteorológica por tormentas para la zona de Chacabuco.
Es de nivel amarillo y para la mañana del martes 4 de noviembre de 2025.
Ya el servicio meteorológico nacional estaba pronosticando una semana con probabilidad de lluvias sobre todo a partir del jueves hasta el fin de semana.
Sin embargo la alerta es para dentro de unos pocos días.
