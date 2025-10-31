viernes, 31 de octubre de 2025

Pelea en movimiento por las calles de Chacabuco

 

Este mediodía.

Este mediodía se registró un conflicto en movimiento en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Esto llevó a que los vecinos alertaran a la Policía en varias oportunidades sobre lo que estaba ocurriendo.

Participaron al menos 2 personas en moto y dos de a pie. Se arrojaron piedras.

Se sabe que la confortación se extendió al menos entre Urquiza y San Juan hasta Almafuerte y Alem.

Según los vecinos todo ocurrió muy rápido.

La Policía no demoró a nadie.

Los motociclistas fueron vistos poco después en inmediaciones de Urquiza y Saavedra, en retirada.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Los ganadores de la rifa de los bomberos de Chacabuco

- Mix de Chacabuco:

- Celebración en el centro

- Proyectos de Daletto

- Seminario de Boina de Fieltro 

- Calendario de pagos Anses: jubilaciones, pensiones, asignaciones por hijo y más

- Necrológicas I del Viernes

- Secuestraron motos, autos y licencias de conducir en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas II

- Joven agredida en un barrio de Chacabuco

- PO: "Todo el apoyo al paro de los Trabajadores Municipales de Chacabuco"

- Municipales: Arranca Hemodinamia - Nivelan terrenos - Cordón cuneta en Chacabuco

- Necrológicas I

- Mix de Chacabuco:

- Granaderos a caballo en una fiesta

- Muestra Colectiva

- Charla sobre identidad

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Importante jornada de actualización hospitalaria en Chacabuco

- Volvieron a retener licencias de conducir en Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)