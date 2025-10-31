Pelea en movimiento por las calles de Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía se registró un conflicto en movimiento en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Esto llevó a que los vecinos alertaran a la Policía en varias oportunidades sobre lo que estaba ocurriendo.
Participaron al menos 2 personas en moto y dos de a pie. Se arrojaron piedras.
Se sabe que la confortación se extendió al menos entre Urquiza y San Juan hasta Almafuerte y Alem.
Según los vecinos todo ocurrió muy rápido.
La Policía no demoró a nadie.
Los motociclistas fueron vistos poco después en inmediaciones de Urquiza y Saavedra, en retirada.
