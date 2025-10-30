Mix de Chacabuco: Granaderos a caballo en una fiesta - Muestra Colectiva - Charla sobre identidad

Breves.
Fiesta. El 9 de noviembre en Castilla tendrá lugar la Fiesta del Granadero Rabuffi.
Volver a Chacabuquero.
Desde las 11.00 habrá actividades: desfile cívico, almuerzo, show del mago Exequías, talleres de la Escuela de Actividades Culturales, charlas, shows de Pablo Heredia, Mario Giannelli, Natalia Maciel y La Bonita.
Habra patios de comida y paseos de artesanos.
Se contará con la presencia de la Guardia de Honor del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" y Granaderos Reservistas.
Muestra. Este domingo 2 de noviembre a las 19.30 se inaugurará en la Galería de Arte del Teatro Italiano la muestra “Entre brotes y sombras” por la Asociación por Amor al Arte.
Exponen: Stella Giani, Petela Quadraccia, Haydee Las, Myriam Guzmán, Alicia Iturbide, Alejandra Giordano, Ariana Graisaro, Zulma Forti, Alejandra Espinosa, Laura Monaco, Goldy Cartellini, Alejandra Serafini, Celeste Coronel, Claudia Zanetta, Mariel Maida, Laura Colaneri, Stefania Gueli, Laura Mansilla, Carina Rinaldi, Mabel López, Silvia Giménez, Soledad Fernández, Nicolás Gutiérrez, Mabel Gianibelli, Teresa Fusaro, Marta Ferretto, Lisy Labayen, Lía Ferro, Sonia Levato, Ana Maria Bosqui, Adriana Delucia, Gabriela Priatto, Mario Bertani, Bibiana Dhers, Débora Cieri, Analía Laviano, Garden Club “Los Robles”, Grupo Taller de Macramé EAC.
Charla. El 3 de noviembre a las 19.00 en el Teatro Italiano se brindará una charla sobre "Identidad y Restitución"
Exponen Manuel Gonçalves Granada, Leonardo Fossati Ortega, y Paula Sansone. Son hijos a propiedados durante la última dictadura militar.
