miércoles, 29 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Horacio

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 - Horacio Alcides Salomone. Falleció el 28/10/25 a los 69 años. Casa de duelo: Moreno 371. Sin funeral.




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Más datos sobre la motociclista accidentada en la ciudad de Chacabuco

- El domingo no habrá tren de pasajeros entre Chacabuco y Retiro

- Retuvieron muchas motos y algunos autos en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Hondo pesar en Chacabuco por un fallecimiento

- Estas son todas las carreras terciarias y universitarias que se podrán cursar en Chacabuco

- Escape de gas en un barrio de Chacabuco

- Venden rifa para pagar la costosa operación de un vecino de Chacabuco sin recursos

- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal

- Principio de incendió en el centro de Chacabuco

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Le robaron la moto

- Hay consenso sobre cuándo se terminará el frío en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)