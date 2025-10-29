Una empresa de Chacabuco cambió su estructura jurídica

Oficial.
Una empresa de Chacabuco dio a conocer que paso de ser una Sociedad de Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima.
Se trata de GUIGIVAN. Según consta en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en la última reunión de socios se resolvió modificar la estructura jurídica de la sociedad. La firma ahora se llama “Guigivan S.A.”, con domicilio social en Alsina 165 de la ciudad de Chacabuco.
Guido Rosso, Valentín Rosso y Gino Rosso representan la totalidad del capital. Agustín Yaconiani fue prestado como el Contador Público.
Esta empresa se dedica a la construcción de obras públicas y privadas además del comercio de hormigón y ferretería industrial.
La principal distinción entre una SRL y una SA en Argentina radica en su estructura de capital y el régimen de socios.
En una SRL, el capital social se divide en cuotas sociales, y la ley establece un límite máximo de 50 socios. Esta estructura se considera más apta para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) o empresas familiares, ya que favorece la concentración del control y una gestión más cercana entre los socios, aunque la transferencia de cuotas suele requerir la aprobación de los demás.
Por otro lado, la SA se caracteriza por tener su capital dividido en acciones, y el número de accionistas es ilimitado (a partir de un mínimo de dos, o una para la Sociedad Anónima Unipersonal). Este modelo es el preferido para grandes proyectos con potencial de crecimiento, que buscan inversores externos o tienen planes de cotizar en bolsa, debido a la libre transmisibilidad de las acciones que facilita la entrada y salida de capital.
Otra diferencia importante se encuentra en la administración y la complejidad normativa. La SRL goza de una gestión más sencilla y flexible, recayendo la administración en uno o más gerentes y con menos formalidades regulatorias. Esto la hace más práctica y menos burocrática. En contraste, la SA posee una estructura de gobierno corporativo más compleja y formal. La administración está a cargo de un Directorio (compuesto por una o más personas) y requiere la realización de Asambleas de Accionistas periódicas, con un régimen de control y supervisión más estricto (por ejemplo, en el caso de capital significativo o cotización).
Además, la SA tiene un capital social mínimo establecido por ley, superior al capital social que se sugiere para las SRL para evitar observaciones.
