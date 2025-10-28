martes, 28 de octubre de 2025

Principio de incendió en el centro de Chacabuco

 


Mediodía.

En horas del mediodía se registró un principio incendio en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



Fue a raíz de un cortocircuito.  Tomó fuego la llave térmica en la caja de fusibles de la casa ubicada en un pasillo que da a la calle.

Interviene los bomberos voluntarios quienes rápidamente solucionaron el problema. Primero cortaron el suministro eléctrico en la parte exterior y luego de un soplido terminaron con las llamas.

Ocurrió en Buenos Aires entre Moreno y Zapiola


