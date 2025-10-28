Principio de incendió en el centro de Chacabuco

Mediodía.
En horas del mediodía se registró un principio incendio en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Fue a raíz de un cortocircuito. Tomó fuego la llave térmica en la caja de fusibles de la casa ubicada en un pasillo que da a la calle.
Interviene los bomberos voluntarios quienes rápidamente solucionaron el problema. Primero cortaron el suministro eléctrico en la parte exterior y luego de un soplido terminaron con las llamas.
Ocurrió en Buenos Aires entre Moreno y Zapiola
