lunes, 27 de octubre de 2025

Accidentado en la tarde de Chacabuco



 Una persona lesionada.

Esta tarde se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Participaron una moto y un auto. 

La conductora de la moto fue trasladada al hospital consciente. 

Un grupo de vecinos entre los que estuvo el doctor Guillermo Dieuzeide brindaron los primeros auxilios.

Ocurrió en San Lorenzo y Tucumán.

