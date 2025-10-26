Elecciones: datos oficiales de Chacabuco

Detalle.
Se conocieron los primeros resultados del escrutinio provisional nacional.
En Chacabuco estos son los números de las principales fuerzas políticas:
Escrutado 98,65%
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
12.730 Votos
43,81%
ALIANZA FUERZA PATRIA
12.317 Votos
42,39%
ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS
986 Votos
3,39%
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES - UNIDAD
798 VotoS
2,74%
PROPUESTA FEDERAL PARA EL CAMBIO
590 Votos
2,03%
COALICIÓN CÍVICA - A.R.I.
316 Votos
1,08%
