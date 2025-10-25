sábado, 25 de octubre de 2025

Tormenta: registro de lluvia, árboles caídos y algo mas

 


Para tener en cuenta.

A lo largo de la madrugada el registro de lluvia de los bomberos voluntarios de Chacabuco indicó que en la ciudad cayeron 22 milímetros de agua.



Por la tormenta hubo caída de árboles y ramas en la ciudad y en la ruta 7. Los bomberos debieron retirar troncos que había sobre la calzada.

Tambíen hubo cortes de luz en algunos barrios.

Según el Servicio Meteorológico Nacional el tiempo mejorará para la tarde y noche.


