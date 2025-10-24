Registro de lluvia de Chacabuco y cómo sigue el tiempo

Para tener en cuenta.
El registró de lluvia de los Bomberos Voluntarios indicio que en las últimas horas cayeron 50 milímetros.
Volver a Chacabuquero.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias para todo el día y también para la madrugada y la mañana del sábado.
La alerta amarilla por tormentas finaliza en la mañana de este viernes.
