viernes, 24 de octubre de 2025

Registro de lluvia de Chacabuco y cómo sigue el tiempo

 

Para tener en cuenta.

El registró de lluvia de los Bomberos Voluntarios indicio que en las últimas horas cayeron 50 milímetros.



Volver a Chacabuquero.

Piscinas Cepeda
RC Piscinas de Roberto Cepeda

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias para todo el día y también para la madrugada y la mañana del sábado.

La alerta amarilla por tormentas finaliza en la mañana de este viernes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Necrológicas I

- Demorado durante la tormenta de Chacabuco

- Accidente en la ruta entre Chacabuco y Carmen de Areco

- Violento choque y fuga en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín 

- Pide que limpien un lote de Chacabuco ante la aparición de serpientes

- Chacabuco ya tiene una calle llamada "Diego Maradona"

- Necrológicas I

- Piden una silla de ruedas para un niño de Chacabuco

- Choque con una persona trasladada al Hospital de Chacabuco

- Accidente en el mediodía de Chacabuco

- Concurso de precios para la venta de un camión en Chacabuco

- Los bomberos de Chacabuco corren de noche

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Tránsito: retuvieron motos y un auto en operativos en Chacabuco






on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)