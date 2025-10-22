miércoles, 22 de octubre de 2025

Tránsito: retuvieron motos y un auto en operativos en Chacabuco

 


Detalles.

El Área de Tránsito avanzó con los controles en las calles de la ciudad de Chacabuco.



En un operativo de prevención en conjunto con Policía Comunal en San Lorenzo y Quintana y Coronel Suárez y Liniers se retuvieron un automóvil y motocicletas por circular sin documentación reglamentaria, una de las mismas con escape antirreglamentario.


