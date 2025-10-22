miércoles, 22 de octubre de 2025

Vecina de Chacabuco necesita 1.500.000 de pesos para una operación

 

Pasa el tiempo.

Una vecina necesita de manera urgente reunir 1.500.000 de pesos para poder pagar una operación de las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito.



Se llama Brisa Paladino y cayó de su moto el pasado 8 de octubre de 2025. 

Necesita someterse  una operacion de platillo tibial y el valor de los materiales es de 1.490.000 de pesos.

Brisa está vendiendo una rifa que tiene como primeros 3 premios: 1 lechón, 3 pollos y 1 torta. Cada número cuesta 1.500 pesos.

Contacto: 2352403063

Se pueden realizar aportes al CBU:

0000003100085240074246.


