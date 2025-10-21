martes, 21 de octubre de 2025

Emergencia en el centro de Chacabuco

 

Esta mañana.

Una persona sufrió un problema de salud en el centro de la ciudad de Chacabuco esta mañana. 



Iba en una bicicleta y se le bajó la presión. Se pidió asistencia médica de parte del. SAME pero luego de unos minutos se recuperó y pudo seguir adelante. No quiso recibir la atención médica.

Se trató de una mujer que recibió atención de parte de personal del Área de Tránsito.


Ocurrió en Mitre entre Alsina y Sarmiento.


