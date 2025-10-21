Emergencia en el centro de Chacabuco

Esta mañana.
Una persona sufrió un problema de salud en el centro de la ciudad de Chacabuco esta mañana.
Volver a Chacabuquero.
Iba en una bicicleta y se le bajó la presión. Se pidió asistencia médica de parte del. SAME pero luego de unos minutos se recuperó y pudo seguir adelante. No quiso recibir la atención médica.
Se trató de una mujer que recibió atención de parte de personal del Área de Tránsito.
Ocurrió en Mitre entre Alsina y Sarmiento.
