lunes, 20 de octubre de 2025

Bomberos: principio de incendio en un Colegio de Chacabuco

 


Mediodía.

La sirena de los bomberos voluntarios fue motivada por un principio de incendio en un Colegio de gestión privada de la ciudad de chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Según la información surgida de una persona vinculada a la entidad educativa se prendió fuego la membrana impermeabilizante que estaba siendo colocada en el techo del establecimiento.

Ocurrió en Villegas entre Carlos Gardel y Cadelago.

Es el Colegio Madrigal.

Dos dotaciones de bomberos fueron convocadas por la emergencia.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- "Me hicieron caer de la moto con mí bebé en Chacabuco"

-  Buscan a un joven de Chacabuco

- Secuestraron la moto del vecino de Chacabuco herido en La Plata

- Le robaron a un vecino de Chacabuco

- Vecina de Chacabuco pensó que le ofrecían trabajo pero era algo mucho peor

- Choque con un lesionado en el centro de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Retuvieron motos conducidas por menores en Chacabuco

- Accidente en el centro de Chacabuco

- Incidentes con lesionados en un barrio de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

Otro choque y fuga

- Vecina accidentada

- Tránsito peligroso

Nota pedida de la ex pareja de un detenido con arresto domiciliario en Chacabuco

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Vota la colectividad boliviana en Chacabuco

- Accidente en la tarde de Chacabuco

- Oficial: Cayeron las ventas por el Día de la Madre en Argentina 

- Retuvieron motos en el operativo nocturno en Chacabuco

- Necrológicas I del domingo

- Incidentes temprano en Chacabuco

- Necrológicas I del sábado


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)