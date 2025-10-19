domingo, 19 de octubre de 2025

Incidentes con lesionados en un barrio de Chacabuco

 


Esta noche.

Esta noche se registraron un incidente entre vecinos con lesionados en un barrio de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

La Policía concurrió al lugar ante llamados que alertaron sobre un altercado y al menos dos heridos.

Se pidió la presencia de dos ambulancias del SAME para trasladar a los involucrados al Hospital Municipal.

Los lesionados estaban conscientes.

Se habló de personas heridas de arma blanca.

Ocurrió en inmediaciones de Cano y Corrientes, barrio de los Bomberos.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Policiales de Chacabuco:

Otro choque y fuga

- Vecina accidentada

- Tránsito peligroso

Nota pedida de la ex pareja de un detenido con arresto domiciliario en Chacabuco

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Vota la colectividad boliviana en Chacabuco

- Accidente en la tarde de Chacabuco

- Oficial: Cayeron las ventas por el Día de la Madre en Argentina 

- Retuvieron motos en el operativo nocturno en Chacabuco

- Necrológicas I del domingo

- Incidentes temprano en Chacabuco

- Necrológicas I del sábado

Todavía se habla de esto:

- Hallazgo en una ruta de Chacabuco

- Sirena de bomberos: principio de incendio en un auto 

- Otro accidente con fuga en Chacabuco

- Motociclista accidentado en la ciudad de Chacabuco

- Chacabuco termina la final de los Juegos con mucho oro, plata y bronce

- Demoraron a un vecino este mediodía en Chacabuco

- Retuvieron motos por disturbios en Chacabuco 

- Choque y fuga temprano

Más datos sobre la salida de bomberos




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)