Incidentes con lesionados en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registraron un incidente entre vecinos con lesionados en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
La Policía concurrió al lugar ante llamados que alertaron sobre un altercado y al menos dos heridos.
Se pidió la presencia de dos ambulancias del SAME para trasladar a los involucrados al Hospital Municipal.
Los lesionados estaban conscientes.
Se habló de personas heridas de arma blanca.
Ocurrió en inmediaciones de Cano y Corrientes, barrio de los Bomberos.
