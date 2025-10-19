Policiales de Chacabuco: Otro choque y fuga - Vecina accidentada - Tránsito peligroso

Breves.
Fuga. Esta tarde se registró un choque de motos en la calle 25 de Mayo. Una de las partes se retiró del lugar. La otra llamó a la Policía para dar cuenta de la situación y también se fue.
Caída. Una mujer de 65 años sufrió una caída esta tarde en la plaza 5 de Agosto, donde está celebrándose la Feria local por el Día de la Madre.
La Policía pidió una ambulancia pero finalmente familiares de la accidentada la trasladaron al Hospital por sus propios medios.
Tránsito. Hay quejas de vecinos por las decenas de motos que están circulando en caravana por la Variante Chacabuco de la Autopista.
Algunos hablan de hasta 200 rodados
