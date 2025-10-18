sábado, 18 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Ubaldo.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

- Ubaldo Antonio Demattei. Falleció a los 57 años. Casa de duelo: Rawson.




Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD





Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Hallazgo en una ruta de Chacabuco

- Sirena de bomberos: principio de incendio en un auto 

- Otro accidente con fuga en Chacabuco

- Motociclista accidentado en la ciudad de Chacabuco

- Chacabuco termina la final de los Juegos con mucho oro, plata y bronce

- Demoraron a un vecino este mediodía en Chacabuco

- Retuvieron motos por disturbios en Chacabuco 

- Choque y fuga temprano

Más datos sobre la salida de bomberos

Todavía se habla de esto:

- El PJ de Chacabuco celebró el Día de la Lealtad con un único objetivo

- Necrológicas I

- Accidente en la noche de Chacabuco

- Más oro y plata para la delegación de Chacabuco

- Firmaron un contrato para una obra en Chacabuco

- El sátiro de los huevos frescos llegó a Chacabuco

- Finde: recital en la feria de Chacabuco

- Chacabuco sigue sumando medallas en los Juegos Bonaerenses

- Video: El audio que compartió la vecina que denunció que balearon su casa en Chacabuco

- "Tirotearon mí casa y amenazaron a mí familia en Chacabuco"

- Preocupación por la eliminación de un beneficio para vecinos de Chacabuco y la zona

- Dos vecinos fueron agredidos en su casa de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Incidentes en el fútbol de Chacabuco


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)