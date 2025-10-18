Demoraron a un vecino este mediodía en Chacabuco

Cerca de la entrada a la ciudad.
Un vecino mayor de edad fue demorado este mediodía por la Policía de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Sucedió luego que la ex pareja pusiera en conocimiento de la fuerza de seguridad que el sujeto se había acercado a su casa mientras estaba vigente una medida judicial que lo prohibía.
Ocurrió en inmediaciones de la intersección del acceso Juan XXIII con la ruta 7.
El sujeto fue trasladado a la Comisaría previo paso por el Hospital para una revisión médica.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Retuvieron motos por disturbios en Chacabuco
- Más datos sobre la salida de bomberos
Todavía se habla de esto:
- El PJ de Chacabuco celebró el Día de la Lealtad con un único objetivo
- Accidente en la noche de Chacabuco
- Más oro y plata para la delegación de Chacabuco
- Firmaron un contrato para una obra en Chacabuco
- El sátiro de los huevos frescos llegó a Chacabuco
- Finde: recital en la feria de Chacabuco
- Chacabuco sigue sumando medallas en los Juegos Bonaerenses
- Video: El audio que compartió la vecina que denunció que balearon su casa en Chacabuco
- "Tirotearon mí casa y amenazaron a mí familia en Chacabuco"
- Preocupación por la eliminación de un beneficio para vecinos de Chacabuco y la zona
- Dos vecinos fueron agredidos en su casa de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Incidentes en el fútbol de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario