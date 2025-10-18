Chacabuco termina la final de los Juegos con mucho oro, plata y bronce

Desde Mar del Plata.
Culminó una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, en donde Chacabuco obtuvo una destacada participación obteniendo un total de 14 medallas, de las cuales 7 de ellas son de oro.
De esta forma, la Delegación local, con más de 200 deportistas y artistas, mantuvo una más que importante participación en una semana historia para el deporte y la cultura de Chacabuco.
De esta forma, la Delegación se despide de la ciudad de Mar del Plata y se dirige hacia Chacabuco, arribando en horas de la noche frente al Palacio Municipal, donde serán recibidos por el Intendente, Darío Golía.
La llegada de la Delegación se estima alrededor de las 21:00 horas. Se informará durante el día en caso de sufrir modificaciones en el horario estimado.
Así quedó conformado el medallero de Chacabuco:
Medallero de Chacabuco
Oro 🥇
- Leticia Correa (Lanzamiento de clava PCD)
- Graciela Ramos (Lanzamiento de Bala PCD)
- Adriel Sosa -Kadriel- (Freestyle rap)
- Bernardino "Tuki" Mora (Fotografía PCD)
- Silvina Nanni (Natación trasplantados)
- Fútbol femenino Sub-14
- Valentín Ciancio - (Dibujo Sub-18)
Plata 🥈
- Jerónimo Di Piero (Salto en largo PCD
- Jorge Mateo (Lanzamiento de Bala PCD)
- Rafael Stéfano (Ajedrez adultos mayores)
Bronce 🥉
- Richard Noguera (Lanzamiento de clava PCD)
- Jaquelina Lozano (Natación PCD)
- Bautista Francischetti (Atletismo -
100 mts PCD)
- Nicolás Zárate (Dibujo PCD)
