Más oro y plata para la delegación de Chacabuco

Mar del Plata.
Chacabuco sigue sumando logros en la final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrolla en Mar del Plata. Esta tarde, Bernardo Mora obtuvo la medalla de oro en Fotografía, gracias a un espectacular trabajo presentado en la competencia. Estuvo acompañado por Eliana Bárcena, docente y directora del Centro de Día.
Volver a Chacabuquero.
Por su parte, Rafael “Falito” Stefano logró una destacada actuación al quedarse con la medalla de plata en Ajedrez, bajo el acompañamiento del director de la Escuela de Actividades Culturales, Marci Arabia.
Con gran desempeño, los representantes chacabuquenses continúan dejando en alto el nombre de nuestra ciudad en cada disciplina disputada.
