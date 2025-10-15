Piden ayuda para un vecino de Chacabuco

Fondos.
Familiares de un vecino de Chacabuco están recaudando fondos para solventar los gastos de una operación.
Volver a Chacabuquero.
El vecino se llama Martin Macías y debe ser sometido a una intervención quirúrgica a corazón abierto.
Le deben colocar 3 stents.
La familia está vendiendo una rifa que tiene por premios 1 lechón y un pollo. Cada número cuesta 3.000 pesos.
Quien quiera colaborar, que se comunique con el 2352401572.
