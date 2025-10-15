miércoles, 15 de octubre de 2025

Piden ayuda para un vecino de Chacabuco

 


Fondos.

Familiares de un vecino de Chacabuco están recaudando fondos para solventar los gastos de una operación.



El vecino se llama Martin Macías y debe ser sometido a una intervención quirúrgica a corazón abierto.

Le deben colocar 3 stents.

La familia está vendiendo una rifa que tiene por premios 1 lechón y un pollo. Cada número cuesta 3.000 pesos.

Quien quiera colaborar, que se comunique con el 2352401572.


