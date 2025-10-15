Felicitaciones para los chacabuqueros que ganaron medallas en Mar del Plata

Oro y bronce.
Hoy la Delegación de Chacabuco en la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata ganó varias medallas.
Esta es la lista a esta hora de la tarde:
- Leticia Correa medalla de oro en Lanzamiento de Clava PCD
- Kadriel medalla de oro en Freestyle
- Jaqueline Lozano medalla de bronce en Natación PCD
- Richard Noguera medalla de bronce en Lanzamiento de Clava PCD
