martes, 14 de octubre de 2025

Pasajero de Chacabuco con miedo

 


Pidió custodia.

En la noche de este martes se dio una particular situación en la ciudad de Chacabuco.



Un vecino de 29 años que venia viajando a la ciudad en un colectivo de larga distancia pidió protección a la Policía.

Al parecer, un grupo de personas le habían enviado mensajes telefónicos amenazantes y el pasajero temía por su integridad física a la hora de tocar suelo chacabuquense.

El problema es que el vecino no supo indicar dónde iba a parar el colectivo. Entonces, la Policía fue a la estación de micros, que está en Olavarría y Falucho. Allí los efectivos se enteraron que la empresa elegida por el pasajero no entraba en la ciudad, sino que se detenía en la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen

Para cuando los patrulleros llegaron a la entrada de Chacabuco el vecino ya se había bajado del colectivo y estaba caminando hacia el centro. Al parecer, no se cumplieron las amenazas qué habia recibido.


