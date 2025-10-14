Pasajero de Chacabuco con miedo

Pidió custodia.
En la noche de este martes se dio una particular situación en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino de 29 años que venia viajando a la ciudad en un colectivo de larga distancia pidió protección a la Policía.
Al parecer, un grupo de personas le habían enviado mensajes telefónicos amenazantes y el pasajero temía por su integridad física a la hora de tocar suelo chacabuquense.
El problema es que el vecino no supo indicar dónde iba a parar el colectivo. Entonces, la Policía fue a la estación de micros, que está en Olavarría y Falucho. Allí los efectivos se enteraron que la empresa elegida por el pasajero no entraba en la ciudad, sino que se detenía en la rotonda de ruta 7 y acceso Hipólito Yrigoyen
Para cuando los patrulleros llegaron a la entrada de Chacabuco el vecino ya se había bajado del colectivo y estaba caminando hacia el centro. Al parecer, no se cumplieron las amenazas qué habia recibido.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Felicitaciones chacabuqueros, se logró el objetivo
- Realizarán mamografías gratuitas en Chacabuco y las localidades
- Medalla para Chacabuco en los Juegos Bonaerenses
- Motociclistas accidentados en la tarde de Chacabuco
- Reemplazo de un equipo en la planta de Tratamiento de Residuos
- Bomberos: incendio en Ardion Chacabuco
- Conflicto en un barrio de Chacabuco
- Piden ayuda urgente para una paciente oncológica de Chacabuco
- Vecinos citados por el juzgado de paz de Chacabuco
- Un joven fue trasladado al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esta:
- Golía participó en la inauguración de la final de los Juegos Bonaerenses
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- "Reiterados intentos de estafas telefónicas en Chacabuco"
- Segundo accidente del día en Chacabuco
- Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo
- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco
- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco
- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario