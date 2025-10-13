"Reiterados intentos de estafas telefónicas en Chacabuco"

Comunicado
Ante los reiterados intentos de estafas telefónicas que nuestros asociados continúan reportando, la CECH informa que desde la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. NO se solicita información personal, ni códigos de verificación a través de mensajes o llamados telefónicos.
Volver a Chacabuquero.
Los intentos de estafas están relacionados con:
- Llamados telefónicos, desde números privados, en el que se indican supuestos cortes programados o visitas para medir potencia, solicitando códigos y acceso a links que envían por WhatsApp.
- Llamados o mensajes para informar supuestos cortes de servicio por falta de pago, solicitando transferencias de manera urgente.
Se ruega no compartir información confidencial: claves personales, códigos, ni números de tarjetas. Se recuerda así mismo, que desde la CECH NO se realizan envíos de links ni pedido de códigos!
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. continúa fortaleciendo sus lazos con la comunidad, apostando al crecimiento y la mejora continua de sus servicios esenciales y recuerda a la comunidad que se encuentra a su disposición 24/7 CECHbot (el Chatbot de WhatsApp de la cooperativa): 2352-561778 para realizar todo tipo de consultas, obtener información y novedades, completar solicitudes del servicio, realizar reclamos directamente al sistema y acceder a herramientas y servicios, como su renovado sitio web y la oficina virtual. Las oficinas de atención al público de la calle Laprida 277 se encuentran abiertas de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 14:00 hs.: teléfonos 471800 y 0800 333 0717.
Evitemos el fraude entre todos.
Firma:
Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Segundo accidente del día en Chacabuco
- Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo
- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco
- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco
- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Piden ayuda para dos vecinos de Chacabuco
- Curiosa situación se dio en un negocio del centro de Chacabuco
- "Intensos trabajos en obras hidráulicas en Chacabuco"
- Le robaron a dos vecinas de Chacabuco
- Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Grave choque en la madrugada de Chacabuco
- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco
- Choque en la ciudad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario