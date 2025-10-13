Incidentes en un barrio de Chacabuco

Dos personas necesitaron asistencia médica.
Esta tarde se registraron incidentes en un barrio de la ciudad de Chacabuco.
La Policía gestionó atención médica para las personas. Una tiene 62 años y la otra 40.
Las dos fueron trasladadas al Hospital en ambulancia
Ocurrió en inmediaciones de Espora y Óliden.
