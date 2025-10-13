lunes, 13 de octubre de 2025

Incidentes en un barrio de Chacabuco

 


Dos personas necesitaron asistencia médica.

Esta tarde se registraron incidentes en un barrio de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Hubo una pelea entre dos vecinos por un tema particular. Ambos presentaron lesiones en la cabeza. Sufrieron heridas cortantes en el cuero cabelludo.

La Policía gestionó atención médica para las  personas. Una tiene 62 años y la otra 40.

Las dos fueron trasladadas al Hospital en ambulancia 

Ocurrió en inmediaciones de Espora y Óliden.


