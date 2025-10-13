Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo

Novedad.
Por primera vez en su historia se podrá cursar la carrera de Turismo en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se dictará una tecnicatura en el Instituto 67 desde el 2026. La inscripción comienza en diciembre.
La duración de la carrera es de 3 años.
La otra novedad en la oferta educativa de este Instituto que funciona en San Luis y Cervantes es la tecnicatura en Tiempo Libre y Recreación.
Oferta Educativa 2026 del Instituto 67:
Técnico Superior en Tiempo Libre y RecreacióN (Res. 3783/22) ¡Novedad!
Técnico Superior en Turismo (Res. 2686/20) ¡Novedad!
Técnico Superior rn Acompañante Terapéutico (Res. 1014/14)
Profesorados-DuracióN 4 años
Profesorado en EducacióN Física (Res. 2432/09)
Profesorado en EducacióN Inicial (Res. 4154/07)
Profesorado en Educación Especial con Orientación en Intelectuales (Res. 1009/09)
Inicio de Inscripción: Diciembre
Chacabuco, Cervantes y San Luis
2352427187
IG: @Instituto67chacabuco
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Segundo accidente del día en Chacabuco
- Vecinos citados por la escrituración de viviendas en Chacabuco
- Accidente temprano en el acceso a Chacabuco
- Vecina trasladada al Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Piden ayuda para dos vecinos de Chacabuco
- Curiosa situación se dio en un negocio del centro de Chacabuco
- "Intensos trabajos en obras hidráulicas en Chacabuco"
- Le robaron a dos vecinas de Chacabuco
- Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco
- Incidentes en la madrugada de Chacabuco
- Grave choque en la madrugada de Chacabuco
- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco
- Choque en la ciudad de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario