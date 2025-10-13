lunes, 13 de octubre de 2025

Se dictará en Chacabuco la carrera de Turismo

 


Novedad.

Por primera vez en su historia se podrá cursar la carrera de Turismo en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se dictará una tecnicatura en el Instituto 67 desde el 2026. La inscripción comienza en diciembre.

La duración de la carrera es de 3 años.

La otra novedad en la oferta educativa de este Instituto que funciona en San Luis y Cervantes es la tecnicatura en Tiempo Libre y Recreación.

Oferta Educativa 2026 del Instituto 67:

Técnico Superior en Tiempo Libre y RecreacióN (Res. 3783/22) ¡Novedad!

Técnico Superior en Turismo (Res. 2686/20) ¡Novedad!

Técnico Superior rn Acompañante Terapéutico (Res. 1014/14)

Profesorados-DuracióN 4 años

Profesorado en EducacióN Física (Res. 2432/09)

Profesorado en EducacióN Inicial (Res. 4154/07)

Profesorado en Educación Especial con Orientación en Intelectuales (Res. 1009/09)


Inicio de Inscripción: Diciembre

Chacabuco, Cervantes y San Luis

2352427187

IG: @Instituto67chacabuco



