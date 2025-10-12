domingo, 12 de octubre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

  Que en paz descanse: Raúl.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 

 - Raúl Oscar Gallo. Falleció a los 77 años. Casa de duelo: Santiago del Estero 242. Sepelio a las 16.00.



Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD




Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Queja por corte de televisión e Internet en un barrio de Chacabuco 

- Incidentes en la madrugada de Chacabuco 

- Grave choque en la madrugada de Chacabuco

- Retenida a pedido de la gente de Chacabuco

- Choque en la ciudad de Chacabuco

Todavía de habla de esto:

- Registro de lluvia y cómo sigue el tiempo en Chacabuco

- Violento accidente en la ruta 7 en Junín

- Operativo de seguridad: identificaron personas y retuvieron motos en Chacabuco

- Retuvieron distintos vehículos en la madrugada de Chacabuco

- Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei

- Auto en una zanja en Chacabuco

- Un vecino fue trasladado al Hospital tras un problema en un barrio

- Golpeado y robado en un barrio de Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)