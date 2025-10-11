Golía estuvo en la presentación de un libro sobre Milei

Desde Chacabuco.
El Intendente Municipal, Darío Golía, participó este viernes de la presentación del libro "Milei: la nueva estafa neoliberal" del reconocido periodista Gustavo Campana. La jornada se llevó adelante en el Salón del Sindicato Luz y Fuerza, gremio organizador del evento.
En primer término, Golía agradeció a Campana por su presencia en nuestra ciudad, así como también a Carlos "Nengo" Núñez por el trabajo y organización de la presentación. El Intendente resaltó además, en relación a la temática del libro: “Destruir es muy fácil, construir lleva mucho tiempo. Me tocó ser intendente en 2003, después del estallido del 2001 y veíamos como los pibes estaban sin expectativa, sin esperanzas. Y pudimos ver y trabajar en esa reconstrucción de los proyectos de vida, de la esperanza de la gente”. Además, Golía manifestó que “Debemos volver a construir una Patria próspera, no nos resignamos, porque queremos ver al pueblo feliz”.
Tras ello, comenzó la disertación de Campana, quien hizo un detallado repaso de los distintos momentos de los 215 años de la República Argentina, haciendo especial hincapié en la historia política de la deuda nacional y sus consecuencias. “Uno de los trabajos que mejor ha realizado la derecha es el de deshistorizar, arrancarle páginas a la historia, con el objetivo de desclasar al ser humano, para que no tenga sentido de pertenencia ni lugar de origen”.
“Lo que intentamos, entonces, es reconstruir la verdad histórica, discutir las ideologías, poner de pie la verdad., Como decía Rodolfo Walsh: la verdad se milita”, continuó Campana, quien expresó además que “Si la deuda se paga con deuda, entramos en una espiral de dependencia de la que nadie puede salir”.
Por otro lado, el periodista recalcó que “no hay dos modelos de país en Argentina”, analizando que existe un modelo del campo nacional y popular sobre el país y su desarrollo, mientras que “el otro modelo, de la vereda de enfrente, es un modelo de colonia, y no de país”.
