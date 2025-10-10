viernes, 10 de octubre de 2025

Retuvieron autos en la noche de Chacabuco

 


Detalles

Anoche en horas de la madrugada el Área de Tránsito de la Municipalidad realizó un operativo en conjunto con policía comunal sobre Vieytes y Corrientes.

Se retuvieron tres automóviles por circular sin su documentación reglamentaria


