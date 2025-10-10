La provincia brindó apoyo económico a un emprendimiento agropecuario de Chacabuco

Datos.
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires otorgó un aporte no reintegrable a una firma del partido de Chacabuco.
Se trata de Marite SA y su Unidad de Producción “Santa María”, ubicada en Rawson, por promover la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas.
Fue por favorecer la recuperación y el mejoramiento de los suelos de la provincia de Buenos Aires, y contribuir con el desarrollo local sostenible y el arraigo rural, coincidente con el porcentaje de cumplimiento alcanzado por el productor.
El apoyo económico es de 142.275 pesos.
Marite SA recibió el certificado de Buenas Prácticas Agrícolas en el 2021. desde entonces ha recibido apoyo de parte del gobierno provincial.
La firma se dedica al cultivo de soja, trigo, maíz y girasol en el campo de Rawson.
