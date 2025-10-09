Mix: Muestra de la UBA en Chacabuco - Sin piedra - Festival de danzas

Breves.
UBA. El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este jueves el acto de apertura de la jornada “La previa de la UBA”, en donde representantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) brindaron información y charlas a estudiantes secundarios de Chacabuco acerca de las diferentes carreras que brinda la entidad educativa. El evento se llevó adelante en el Centro Universitario de nuestra ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Cabe recordar que el CBC constituye el primer año de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, con 6 materias: dos según orientación, dos específicas de la carrera elegida y dos comunes. Se pueden cursar hasta tres materias por cuatrimestre. Para más información, se pueden comunicar a través de las diferentes vías: al teléfono 2352 559085; mail: alumnoschacabuco@cbc.uba.ar; Instagram: @cbcuba.chacabuco; o de manera presencial en Olavarría 306.
Piedra. El subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa, comunica a la comunidad que actualmente se está trabajando con dos máquinas en la reparación de calles de tierra en los sectores periféricos de la ciudad.
Sosa solicitó paciencia a los vecinos y vecinas, ya que se está "avanzando progresivamente para dar respuesta a todas las solicitudes de mantenimiento y reparación de las arterias de tierra".
Por otro lado, informó que "momentáneamente no se cuenta con stock de piedra, y que, una vez que se reciba nuevo material, se reanudarán los trabajos de tratamiento de suelo y colocación de piedra en las distintas zonas planificadas'.
Danza. La Delegación municipal de Rawson recordó que este fin de semana en esa localidad de Chacabuco se lleva a cabo el Festival del Cahuín.
Participarán 500 bailarines de 20 localidades.
El sábado desde las 20.00 habrá Fogón con música y baile.
El domingo desde las 11.00 habrá desfile, más baile y música con el cierre de Juanra y la Síncopa y La Bonita.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pedido sobre la salud mental de Chacabuco
- Alerta luego que varios vecinos de Chacabuco fueran estafados
- Accidente de tránsito temprano en Chacabuco
- Vuelco e incendio de un vehículo en Chacabuco
- Recuperaron algo en Chacabuco pero falta
- Necrológicas I del miércoles
Todavía se habla de esto:
- Tránsito: Retuvieron varias motos en operativos en Chacabuco
- Incidentes al caer la noche en Chacabuco
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- Inquietud por una adolescente que no volvió a la casa en Chacabuco
- Video: Escuchas que sirvieron para atrapar a una banda de estafadores
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Nuevo equipamiento en el Hospital de Chacabuco
- Firma por el resonador de Chacabuco
- Aniversario de una colectividad
- Bomberos: principio de incendio en un rodado en Chacabuco
- Robo en una casa de Chacabuco
- Incendiaron un auto en un barrio de Chacabuco
- Tránsito: siguen reteniendo vehículos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario