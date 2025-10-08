Video: Escuchas que sirvieron para atrapar a una banda de estafadores

Para tener en cuenta en Chacabuco y la zona.
En las últimas horas la Policía Federal Argentina desmanteló una banda que se dedicaba a estafar a personas que hacían operaciones de compraventa a través de Internet usando redes sociales.
Se trata de un caso cuyo conocimiento puede ayudar a prevenir nuevas estafas en Chacabuco y la zona, dado que el método utilizado no reconoce límites ni distancias.
El operativo se llamó "MarketJail".
Video con las escuchas del caso:
La causa tuvo su origen en mayo de este año, a partir de una denuncia realizada por una mujer, quien aseguró haber sido víctima de una estafa virtual por medio de una reconocida plataforma online.
Dicho ardid sucedió cuando la damnificada efectuó la venta de su computadora y, momentos después, un supuesto comprador le envió un falso comprobante de pago, por lo cual jamás recibió el dinero acordado.
A partir de este hecho, la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a cargo del Dr. Jorge Claudio Sica, encomendó a los efectivos de la División Antifraude de la PFA, la correspondiente investigación del caso para dar con el paradero de los responsables.
En consecuencia, los uniformados efectuaron diversas tareas de campo y análisis de datos, estableciendo que tres sospechosos se encontraban alojados en el Complejo Penitenciario de Campana, cumpliendo condena por diversos delitos.
No obstante, se determinó que desde allí "compraban" desde la citada plataforma varios productos para el hogar. Sin embargo, tales adquisiciones no eran reales, puesto que utilizaban comprobantes apócrifos y se respaldadan en un perfil falso de un oficial de la Policía Bonaerense, con el objetivo de mostrar cierto grado de seguridad y ganarse la confianza de los clientes. Inclusive, mostraban la credencial de grado de ese efectivo.
Con el avance de las pesquisas, se comprobó que luego de concretar la compraventa de cada producto, enviaban al domicilio de la víctima un automóvil de aplicación para retirar el producto de la operación (para lo cual contaban con apoyo y logística desde fuera del penal). Una vez que el mismo arribaba al domicilio pautado, le enviaban al vendedor un comprobante de pago falso como constancia de la transferencia bancaria, logrando así que la víctima entregue el producto sin recibir el pago correspondiente.
Con dicho modus operandi, la banda había concretado al menos 27 hechos delictivos.
Asimismo, los detectives establecieron la existencia de siete domicilios ubicados en las localidades bonaerenses de Pilar, Hurlingham y José León Suarez, desde donde se planificaban todas las actividades ilícitas.
Contando con el total de los datos aportados por los efectivos, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, Secretaría Nº5 del Dr. Ariel Hernán Roncaglia, ordenó la realización de ocho allanamientos, que incluyeron a la Unidad Penitenciaria y los otros siete domicilios de las mencionadas localidades.
Durante los procedimientos se logró la detención de cinco mujeres y dos hombres y la afectación a la causa de dos masculinos mayores de edad que cumplían condena en dicho penal. Del mismo modo, se procedió al secuestro de once teléfonos celulares, cuatro televisores, cuatro notebooks, consolas de juegos, un aire acondicionado y demás documentación de interés para la causa.
Los detenidos, argentinos y mayores de edad, junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por los delitos de “Falsificación de documentos públicos y Estafa”.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pronostican lluvias para Chacabuco y la zona
- Nuevo equipamiento en el Hospital de Chacabuco
- Firma por el resonador de Chacabuco
- Aniversario de una colectividad
- Bomberos: principio de incendio en un rodado en Chacabuco
- Robo en una casa de Chacabuco
- Incendiaron un auto en un barrio de Chacabuco
- Tránsito: siguen reteniendo vehículos en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- "Soy paciente y en Chacabuco necesitamos un lugar preparado para la Salud Mental"
- Encuentran a un vecino de Chacabuco desorientado a 40 kilómetros de la casa
- Novedades definitivas en un conflicto con una cooperativa de Chacabuco
- Accidente en el centro de Chacabuco
- Ya se puede solicitar de manera digital la Pensión Universal para el Adulto Mayor
- Hija de Chacabuco es noticia internacional por su trabajo
- Presentan a las nuevas médicas de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Violento choque en la ruta 7 en la entrada de Chacabuco
- Bomberos: incendio en un auto en Chacabuco
- Tránsito de Chacabuco: retuvieron 8 vehículos
No hay comentarios:
Publicar un comentario