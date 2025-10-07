Hija de Chacabuco es noticia internacional por su trabajo

Éxito.
Una ex vecina de Chacabuco es actualmente noticia en España por el éxito obtenido en su trabajo.
Volver a Chacabuquero.
Publicó un libro a mediados de septiembre de 2025 y ya va por la segunda edición. Está en el número 1 en ventas del género de historietas.
La vecina es la ilustradora y artista gráfica Agustina Guerrero, y su última obra se titula "Hoy" pero se lo puede encontrar en la web como "Hoy puede ser un gran día".
Guerrero ha tenido mucha repercusión con su personaje "la volátil". Tiene 500 mil seguidores en las redes sociales.
"Me pasa algo curioso con las redes -dijo en una entrevista a un medio español-. Si tú miras mi Instagram o Facebook, verás que pongo solamente cosas de mi trabajo. Al principio sí que quizá me exponía más y no tomaba dimensión de hasta dónde podía llegar, pero empecé a escucharme, a cuestionar si me sentía cómoda exponiéndome así... y realmente no".
"De hecho, en muchos de mis libros opté por no hacer promoción porque me abrumaba -agregó ante la Vanguardia-. Mi trabajo es muy solitario y las redes o las promociones requerían mucha exposición de repente. Ahora soy muy cautelosa con mi vida, mi ocio, mi familia... y, de hecho, prácticamente ni salgo en redes. Controlo mucho más, hago lo que me apetece hacer y me expongo hasta donde yo quiero. Todo lo demás me lo reservo para mí".
