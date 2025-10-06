lunes, 6 de octubre de 2025

La UTN podría aumentar de jerarquía en Chacabuco: nuevas carreras

Promesa del vicerrector. Carreras para el 2026.

Esta tarde se llevó a cabo el acto de firma de un convenio entre la municipalidad de chacabuco y la universidad tecnológica nacional para que se dicten las carreras el próximo 2026. 



El vicerrector de la universidad Haroldo Avetta, recientemente reelecto, prometió comenzar las gestiones para transformar el Aula Chacabuco en una universidad regional.

El acto de firma se llevó a cabo en el aula magna de la sede de la UTN ubicada en Solís y Olavarría. 

Representó el municipio el intendente Rubén Darío Golia.

En el 2026 se dictarán:

Dos carreras de grado:

- Organización industrial 

- Administración rural


Cinco tecnicaturas:

- Industrias alimentarias 

- Mantenimiento industrial

- Higiene y seguridad en el trabajo

- Mecatrónica 

- Programación 


Una diplomatura:

- en gerontología


Se está gestionando el dictado de 2 nuevas tecnicaturas:

- Diseño industrial 

- Comercio electrónico y marketing digital


