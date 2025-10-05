Accidente en la ruta 7 en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde fue convocado una ambulancia y policía por un accidente de tránsito en la ruta 7 a la altura de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Sucedió en inmediaciones del kilómetro 214 y tendría como involucrados a un auto y un camión.
La presencia de personal de salud fue relacionada con la posibilidad de que hubiera lesionados en el lugar.
Esto sucede en el medio de una jornada marcada por la lluvia.
