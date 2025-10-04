sábado, 4 de octubre de 2025

Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

 


Madrugada.

Esta madrugada se registró un fallecimiento en un domicilio particular de la ciudad de Chacabuco.



Al parecer, se trató de un suicidio por ahorcamiento. La persona era de sexo femenino.

Tomó intervención la Policía.

El cuerpo fue trasladado a Junín para la realización de una autopsia.

Ocurrió en Andes entre Mendoza y La Rioja.


