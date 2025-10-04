Fallecimiento en un domicilio de Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se registró un fallecimiento en un domicilio particular de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, se trató de un suicidio por ahorcamiento. La persona era de sexo femenino.
Tomó intervención la Policía.
El cuerpo fue trasladado a Junín para la realización de una autopsia.
Ocurrió en Andes entre Mendoza y La Rioja.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Pidió fiado, no le dieron y causó daños en un negocio de Chacabuco
- Siguen los operativos de tránsito en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Aumentan las alertas por tormentas y se suma otra para Chacabuco y la zona
- Municipales: Salud bucal - Firman compra de terrenos - Aniversario
- Piden ayuda para una joven de Chacabuco accidentada e internada
- Gestiones por la Salud municipal
- Robo en una vivienda de Chacabuco
- Joven accidentada en la madrugada de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario